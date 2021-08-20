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Кожаный жилет и куртка-рубашка: стилист показала, как будет модно одеваться осенью

Новина українською →
Пятница 20 августа 2021 11:09
Кожаный жилет и куртка-рубашка: стилист показала, как будет модно одеваться осенью Осенние луки - самые яркие! (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова


Самая удачная пора для наших стильных образов - ранняя осень. Летом жара не дает развернуться нашим модным талантам в полную силу. От одной мысли о жакетах, жилетах и рубашках хочется спрятаться под кондиционер.

А вот сентябрь развязывается нам руки и призывно шепчет на ушко: "Твори, самовыражайся, выводи на прогулку все те картинки из Pinterest, которые уже 3 месяца ждут своего часа!".

Стилист Зоя Панина собрала в своем Instagram вдохновляющие стильные формулы с осенним характером.

Ранняя осень создана для многослойных образов и долгих прогулок. Будем любоваться первыми желтыми листиками, пережидать в кафе теплый, еще совсем летний, дождь и влюбимся, в том числе, в себя в 101-й раз.

Кожаный жилет и куртка-рубашка: стилист показала, как будет модно одеваться осеньюНа холодные осенние дни не грех достать пальто (фото: instagram.com/leoniehanne)

Армейские ботинки и жокейские сапоги: стилист показала трендовую обувь осени 2021

Тренды осени 2021: как одеваться

  • Бомбер с юбкой и водолазкой.

Кожаный жилет и куртка-рубашка: стилист показала, как будет модно одеваться осенью

  • Широкие брюки и винтажные воротничок.

Кожаный жилет и куртка-рубашка: стилист показала, как будет модно одеваться осенью

  • Куртка-рубашка и кожаные брюки.

Кожаный жилет и куртка-рубашка: стилист показала, как будет модно одеваться осенью

  • Монохромные наряды.

Кожаный жилет и куртка-рубашка: стилист показала, как будет модно одеваться осенью

  • Кожаный объемный жилет.

Кожаный жилет и куртка-рубашка: стилист показала, как будет модно одеваться осенью

  • Облегченные пальто и водолазка.

Кожаный жилет и куртка-рубашка: стилист показала, как будет модно одеваться осенью

  • Кожаная рубашка с водолазкой и ботильонами.

Кожаный жилет и куртка-рубашка: стилист показала, как будет модно одеваться осенью

Трикотажный total look: стилист рассказала о главном тренде осени 2021

  • Пиджак и кардиган, брюки и ботинки.

Кожаный жилет и куртка-рубашка: стилист показала, как будет модно одеваться осенью

Какая одежда нужна на осень 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше стилист рассказала, как одеться в духе иконы стиля Роузи Хантингтон-Уайтли.

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Роузи Хантингтон-Уайтли
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