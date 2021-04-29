Не такі, як у бабусі: стиліст показала актуальні моделі в'язаних жилетів в 2021
"Жилет - фу! Робить з дівчини бабусю!". Такі репліки пишуть стилістам під постами фоловери. Але є прості способи не перетворитися в стильному жилеті "в бабусь".
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.
Дівчину в "бабусю" перетворює не конкретна річ, а застарілі стилізація образу і укладання з макіяжем, вважає Тетяна.
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⠀Стиліст Тетяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova)
"І, це дуже важливо, асоціативний ряд. Поєднання декількох предметів в образі, які окремо начебто нічого, а разом викликають в пам'яті стереотипний образ", - написала Волкова.
Які моделі жилетів вже не актуальні в 2021
Які жилети в тренді в 2021
Жилети 2021 - не такі, як у бабусі (фото: instagram.com/tatvolkova)
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