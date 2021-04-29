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Не такі, як у бабусі: стиліст показала актуальні моделі в'язаних жилетів в 2021

Новость на русском → Четвер 29 квітня 2021 20:09
Не такі, як у бабусі: стиліст показала актуальні моделі в'язаних жилетів в 2021 Модний жилет 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)
Автор: Тетяна Турчанікова

"Жилет - фу! Робить з дівчини бабусю!". Такі репліки пишуть стилістам під постами фоловери. Але є прості способи не перетворитися в стильному жилеті "в бабусь".

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

Дівчину в "бабусю" перетворює не конкретна річ, а застарілі стилізація образу ⁣і укладання з макіяжем, вважає Тетяна.

Не такі, як у бабусі: стиліст показала актуальні моделі в'язаних жилетів в 2021⁣⁣⠀
⁣ ⁣ ⠀Стиліст Тетяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova)

"І, це дуже важливо, асоціативний ряд. Поєднання декількох предметів в образі, які окремо начебто нічого, а разом викликають в пам'яті стереотипний образ", - написала Волкова.

Які моделі жилетів вже не актуальні в 2021

Не такі, як у бабусі: стиліст показала актуальні моделі в'язаних жилетів в 2021

Не такі, як у бабусі: стиліст показала актуальні моделі в'язаних жилетів в 2021Не такі, як у бабусі: стиліст показала актуальні моделі в'язаних жилетів в 2021Не такі, як у бабусі: стиліст показала актуальні моделі в'язаних жилетів в 2021Які жилети в тренді в 2021

Не такі, як у бабусі: стиліст показала актуальні моделі в'язаних жилетів в 2021Не такі, як у бабусі: стиліст показала актуальні моделі в'язаних жилетів в 2021Не такі, як у бабусі: стиліст показала актуальні моделі в'язаних жилетів в 2021Жилети 2021 - не такі, як у бабусі (фото: instagram.com/tatvolkova)

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