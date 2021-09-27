Великі ланцюги, асиметричні форми: стиліст показала топ-7 модних сумок на осінь-зиму

Найтрендовіші сумки майбутнього сезону - це сумки з великими ланцюгами і бахромою, а також вже звичні всім шопери і структурні сумки з плечовим ременем.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Самаль Сан.⠀
У новому сезоні дизайнери запропонували чимало цікавих варіантів. Велику популярність набирають плетені сумки, сумки незвичайних асиметричних форм і м'які стьобані. Сумки з великими ланцюгами і бахромою вже звичні, хутряні - цілком логічний тренд холодного сезону, а тоути, шопери і крос-боді, стали вже, мабуть, класикою.
⠀Сумка для монолука (фото: instagram.com/leoniehanne)
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Яку сумку купити на сезон (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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