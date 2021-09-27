Крупные цепи, ассиметричные формы: стилист показала топ-7 модных сумок на осень-зиму

Самые трендовые сумки будущего сезона - это сумки с крупными цепями и бахромой, а также уже привычные всем шопперы и структурные сумки с плечевым ремнем.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Самаль Сан.⠀
В новом сезоне дизайнеры предложили немало интересных вариантов. Большую популярность набирают плетеные сумки, сумки необычных ассиметричных форм и мягкие стеганые. Сумки с крупными цепями и бахромой уже привычны, меховые - вполне логичный тренд холодного сезона, а тоуты, шоперы и кросс-боди, стали уже, пожалуй, классикой.
⠀Сумка для монолука (фото: instagram.com/leoniehanne)
Яркие цвета, огромный размер: стилист показала, как носить шарф этой осенью
Какую сумку купить на сезон (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раньше стилист показала, как носить грубые ботинки этой осенью.