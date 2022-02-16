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Мережива і не тільки: Белла Хадід і Хейлі Бібер знялися для Victoria's Secret

Автор: Сергій Кулик

Супермодель Белла Хадід і дружина Джастіна Бібера - Хейлі Бібер в один поділилися кадрами зі зйомки рекламної кампанії бренду Victoria's Secret.

Фото білизна дівчини виклали у себе в Instagram.

25-річна модель палестинсько-голландського походження Белла Хадід публікувала знімки, на яких вона позує в мереживній нижній білизні білого кольору з персиковими деталями. Її відобразили в оточенні інших популярних дівчат Південно-судансько-австралійської моделі Адут Акеч (Adut Akech) і голландської фотомоделі єгипетського і марокканського походження Імаан Хаммам (Imaan Hammam).

Раніше ми писали про те, що Victoria's Secret придбали свою першу темношкіру трансгендерну модель

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