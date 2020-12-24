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В мереживному бра на тлі ялинки: Олена Шоптенко в спокусливому вбранні розповіла про новорічні традиції

Автор: Lite

Олена Шоптенко вирішила розповісти, як йде її підготовка до новорічних свят. Дівчина опублікувала фото і відео, на яких вона позує на тлі ялинки в сміливому образі. Співачка одягла вузькі брюки, чорний мереживний браллет, а зверху на нього - об'ємний джемпер з напівпрозорої тканини. Виглядала зірка, яка днями відзначила своє 33-річчя, як завжди стильно і незвично.

Олена показала свою ялинку (фото і відео: instagram.com/alena_shoptenko)

"До Нового року залишився тиждень, а значить, саме час розділитися на тих, хто нарядив ялинку і підготувався, і тих, хто зараз подумав "як всього тиждень?". А ви в цьому році в якій команді? Залишайте в коментарях, якщо про все подбали і

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Новини України Алена Шоптенко