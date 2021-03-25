Лампаси і шкіра: стиліст назвала актуальні штани весни 2021

Модні штани весни 2021:

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Палаццо. Любов моя навіки. Ні на що не проміняю і якщо мене змусять вибрати одні-єдині штани, то це будуть палаццо.



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Прямі. Так, просто прямі брюки. Можуть бути вкорочені або нормальної довжини. Класика в кращому вигляді.



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Банани. Брюки з защипами на талії, завужені до низу. Зазвичай до щиколотки. Одні з найбільш універсальних штанів.



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Шкіряні. Можуть бути будь-якого вільного крою, не скіні. Шкіряні легінси канули в лету, забудьте.



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Лампаси. Уууу, щось новеньке. Прибираємо зв'язку "лампаси=спорт". Зараз смужки будуть скрізь, навіть на класичних брюках. Бонус? Шикарно витягує ногу і полегшує силует.



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Штрипки. Зараз всі згадають гамаші з 90х. Носимо з сукнями, туніками, довгими сорочками.



⠀Ілюстративне фото (instagram.com/stacymills_stylist)