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Лампасы и кожа: стилист назвала актуальные брюки весны 2021

Автор: Lite

Из года в год женские брюки становились все более популярными и сегодня можно смело назвать их незаменимым предметом женского гардероба. Модные брюки отлично смотрятся в вечерних и праздничных образах, а также универсальны и удобны в повседневной носке. Стилист Анастасия Амстердам рассказала, какие модели брюк будут в моде весной 2021.

Актуальные и стильные варианты эксперт показала на своей странице в Instagram.

Модные брюки весны 2021:

Палаццо. Любовь моя навеки. Ни на что не променяю и если меня заставят выбрать одни-единственные брюки, то это будут палаццо.



Прямые. Да, просто прямые брюки. Могут быть укорочены или нормальной длины. Классика в лучшем виде.



Бананы. Брюки с защипами на талии, заужены к низу. Обычно до щиколотки. Одни из самых универсальных брюк.



Кожаные. Могут быть любого свободного кроя, не скини. Кожаные леггинсы канули в лету, забудьте.



Лампасы. Уууу, что-то новенькое. Убираем связку "лампасы=спорт". Сейчас полоски будут везде, даже на классических брюках. Бонус? Шикарно вытягивает ногу и облегчает силуэт.



Штрипки. Сейчас все вспомнят гамаши из 90х. Носим с платьями, туниками, длинными рубашками.


⠀Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Напомним, стилист Ксения Господинова рассказала, как найти свой стиль в одежде, который будет соответствовать вашему характеру.

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Новости Украины модастилист
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