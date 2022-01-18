Латекс і атлас: 17-річна дочка Беллуччі і Касселя розбурхує уяву в новому фотосеті

Дочка акторів знялася в кардинально різних образах, а автором ефектних знімків став фешн-фотограф Бастієн Барад.

На окремих кадрах починаюча зірка світових подіумів разюче нагадує свою знамениту матір Моніку Беллуччі.

Діва Кассель (фото: instagram.com/d.casseluxxi)

Одночасно чарівна і спокуслива Дева позувала в облягаючому латексному комбінезоні, невагомій хмарі білого фатину і атласній корсетній сукні.

Діва Кассель (фото: instagram.com/d.casseluxxi)

До слова, під одним з фото можна побачити емодзі від нинішньої дружини батька Деви, Венсана Касселя - супермоделі Тіни Кунакі. Вона залишила під кадром смайлик зі здивованим обличчям з відкритим ротом, висловлюючи своє захоплення.

Дева встигла відзначитися на модному терені і може похвалитися вражаючими колабораціями.

У свої 17 вона вже стала обличчям Dolce & Gabbana, з'явилася на обкладинках парочки культових фешн-журналів і знялася в гучних рекламних кампаніях.