Латекс и атлас: 17-летняя дочь Беллуччи и Касселя будоражит воображение в новом фотосете

Дева Кассель - дочь неувядающей и соблазнительной Моники Беллуччи и харзматичного Венсана Касселя выросла настоящей красавицей. Благодаря эффектным внешним данным, она считается одной из самые подающих надежды и перспективных восходящих моделей.
Лишним доказательством этому служить новая горячая фотосессия 17-летней Девы, которой она поделилась в Instagram.
Дочь актеров снялась в кардинально разных образах, а автором эффектных снимков стал фэшн-фотограф Бастиен Барад.
На отдельных кадрах восходящая звезда мировых подиумов поразительно напоминает свою знаменитую мать Монику Беллуччи.
Дева Кассель (фото: instagram.com/d.casseluxxi)
Одновременно обворожительная и соблазнительная Дева позировала в облегающем латексном комбинезоне, невесомом облаке белого фатина и атласном корсетном платье.
Дева Кассель (фото: instagram.com/d.casseluxxi)
К слову, под одним из фото можно увидеть эмодзи от нынешней жены отца Девы, Венсана Касселя – супермодели Тины Кунаки. Она оставила под кадром смайлик с удивленным лицом с открытым ртом, выражая свое восхищение.
Дева успела отметиться на модном поприще и может похвастаться впечатляющими коллаборациями.
В свои 17 она уже стала лицом Dolce & Gabbana, появилась на обложках парочки культовых фэшн-журналов и снялась в громких рекламных кампаниях.
Напомним, что недавно Дева Кассель украсила обложку испанского Glamour и покрасовалась в романтичном и фантазийном платье из молочного фатина.