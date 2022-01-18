Латекс и атлас: 17-летняя дочь Беллуччи и Касселя будоражит воображение в новом фотосете

Дочь актеров снялась в кардинально разных образах, а автором эффектных снимков стал фэшн-фотограф Бастиен Барад.

На отдельных кадрах восходящая звезда мировых подиумов поразительно напоминает свою знаменитую мать Монику Беллуччи.

Дева Кассель (фото: instagram.com/d.casseluxxi)

Одновременно обворожительная и соблазнительная Дева позировала в облегающем латексном комбинезоне, невесомом облаке белого фатина и атласном корсетном платье.

Дева Кассель (фото: instagram.com/d.casseluxxi)

К слову, под одним из фото можно увидеть эмодзи от нынешней жены отца Девы, Венсана Касселя – супермодели Тины Кунаки. Она оставила под кадром смайлик с удивленным лицом с открытым ртом, выражая свое восхищение.

Дева успела отметиться на модном поприще и может похвастаться впечатляющими коллаборациями.

В свои 17 она уже стала лицом Dolce & Gabbana, появилась на обложках парочки культовых фэшн-журналов и снялась в громких рекламных кампаниях.