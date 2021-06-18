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Льон і бавовна: стиліст показала найкращі вбрання для спекотної погоди в місті

Автор: Тетяна Турчанікова

Коли ми думаємо про літо в місті, то часто на думку спадають фонтани, морозиво і прогулянки на катері. Але найчастіше в реальності - це задушливі приміщення, розпечений асфальт і піт, що стікає струмками.

Стиліст Катерина Іонова у своєму Instagram показала приклади вишуканих нарядів, в яких влітку можна вижити у великому вісті - і навіть виглядати гарно.

Щоб не просто пережити спеку, а ще й ловити на собі погляди захоплення, варто звернути увагу на одяг, який допоможе шкірі дихати. Головне в цьому випадку - натуральний матеріал, ніякої синтетики. Вибирайте льон і бавовну.

Що купити на жарку погоду з одягу:

  • Легкі сукні
  • Сарафан
  • Бавовняні спідниці
  • Легкі шорти
  • Лляні топи

Топи з льону: і красиво, і легко.

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Бавовняні спідниці - і спека не страшна.

Одяг на літо у великому місті повинен бути максимально комфортним (фото: instagram.com/kate_yourstylist)

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