Леопард і зебра: стиліст показала, як носити анімалістичний принт в 2022 році

Принт залишився, але змінився крій (фото: instagram.com/ratandboa)

Річ вважається актуальною тільки тоді, коли її крій відповідає духу часу. А принт тільки додає градус стилю і родзинку. Тож не весь той леопард актуальний, що лежить у вашій шафі з часів динозаврів.

У нашій справі головне - не переборщити. І не перетворитися в мікс зебри з тигрицею на вигулі. До речі, якщо тигрове плаття для вас too much, завжди можна вийти з положення за допомогою аксесуарів. Додайте яскраву сумку або черевики під зебру або леопарда в найпростіший і базовий образ - і він заспіває зовсім інакше.

У цьому сезоні зебра - королева лісів і міст. Але для різноманітності можна приміряти і інші шкурки. Не забуваючи про крій, звичайно ж.

В поєднанні зі шкірою (фото: instagram.com/ratandboa)

Від леопарда до зебри: як носити звірині принти в 2022

З верхнім одягом

У поєднанні з базою

Не переборщити з принтом

Увага - на крій!

"Звіриний" тотал-лук - для найсміливіших

Анімалістичний принт на взутті і на аксесуарах

Як носити леопардовий принт в 2021-2022 (фото: instagram.com/ya_zoya_)