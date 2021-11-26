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Леопард і зебра: стиліст показала, як носити анімалістичний принт в 2022 році

Автор: Тетяна Турчанікова

Анімалістичні принти вже б і раді піти у відставку, але дизайнери із завидною завзятістю кожен сезон виводять їх на прогулянку.

Крій змінюється - принт залишається. Стиліст Зоя Паніна у своєму Instagram розповіла, з чим поєднувати леопарда і зебру в 2021-2022 році, щоб не вийшло перебору.

Принт залишився, але змінився крій (фото: instagram.com/ratandboa)

Річ вважається актуальною тільки тоді, коли її крій відповідає духу часу. А принт тільки додає градус стилю і родзинку. Тож не весь той леопард актуальний, що лежить у вашій шафі з часів динозаврів.

У нашій справі головне - не переборщити. І не перетворитися в мікс зебри з тигрицею на вигулі. До речі, якщо тигрове плаття для вас too much, завжди можна вийти з положення за допомогою аксесуарів. Додайте яскраву сумку або черевики під зебру або леопарда в найпростіший і базовий образ - і він заспіває зовсім інакше.

У цьому сезоні зебра - королева лісів і міст. Але для різноманітності можна приміряти і інші шкурки. Не забуваючи про крій, звичайно ж.

В поєднанні зі шкірою (фото: instagram.com/ratandboa)

Від леопарда до зебри: як носити звірині принти в 2022

  • З верхнім одягом

  • У поєднанні з базою

  • Не переборщити з принтом

  • Увага - на крій!

  • "Звіриний" тотал-лук - для найсміливіших

  • Анімалістичний принт на взутті і на аксесуарах

Як носити леопардовий принт в 2021-2022 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стиліст показала, як носити дублянку цієї зими, топ ідей.

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