Леопард и зебра: стилист показала, как носить анималистичный принт в 2022 году

Анималистичные принты уже бы и рады уйти в отставку, но дизайнеры с завидным упорством каждый сезон выводят их на прогулку.
Крой меняется - принт остается. Стилист Зоя Панина в своем Instagram рассказала, с чем сочетать леопарда и зебру в 2021-2022 году, чтобы не вышло перебора.
Вещь считается актуальной только тогда, когда ее крой соответствует духу времени. А принт только добавляет градус стиля и изюминку. Так что не весь тот леопард актуален, что лежит в вашем шкафу со времен динозавров.
В нашем деле главное - не переборщить. И не превратиться в микс зебры с тигрицей на выгуле. Кстати, если тигровое платье для вас too much, всегда можно выйти из положения при помощи аксессуаров. Добавьте яркую сумку или ботинки под зебру или леопарда в самый простой и базовый образ - и он запоет совсем иначе.
В этом сезоне зебра - королева лесов и городов. Но для разнообразия можно примерить и другие шкурки. Не забывая про крой, конечно же.
Как носить леопардовый принт в 2021-2022 (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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