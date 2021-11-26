Леопард и зебра: стилист показала, как носить анималистичный принт в 2022 году

Принт остался, но поменялся крой (фото: instagram.com/ratandboa)

Вещь считается актуальной только тогда, когда ее крой соответствует духу времени. А принт только добавляет градус стиля и изюминку. Так что не весь тот леопард актуален, что лежит в вашем шкафу со времен динозавров.

В нашем деле главное - не переборщить. И не превратиться в микс зебры с тигрицей на выгуле. Кстати, если тигровое платье для вас too much, всегда можно выйти из положения при помощи аксессуаров. Добавьте яркую сумку или ботинки под зебру или леопарда в самый простой и базовый образ - и он запоет совсем иначе.

В этом сезоне зебра - королева лесов и городов. Но для разнообразия можно примерить и другие шкурки. Не забывая про крой, конечно же.

В сочетании с кожей (фото: instagram.com/ratandboa)

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В сочетании с базой

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Внимание - на крой!

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