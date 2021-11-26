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Леопард и зебра: стилист показала, как носить анималистичный принт в 2022 году

Автор: Татьяна Турчаникова

Анималистичные принты уже бы и рады уйти в отставку, но дизайнеры с завидным упорством каждый сезон выводят их на прогулку.

Крой меняется - принт остается. Стилист Зоя Панина в своем Instagram рассказала, с чем сочетать леопарда и зебру в 2021-2022 году, чтобы не вышло перебора.

Принт остался, но поменялся крой (фото: instagram.com/ratandboa)

Вещь считается актуальной только тогда, когда ее крой соответствует духу времени. А принт только добавляет градус стиля и изюминку. Так что не весь тот леопард актуален, что лежит в вашем шкафу со времен динозавров.

В нашем деле главное - не переборщить. И не превратиться в микс зебры с тигрицей на выгуле. Кстати, если тигровое платье для вас too much, всегда можно выйти из положения при помощи аксессуаров. Добавьте яркую сумку или ботинки под зебру или леопарда в самый простой и базовый образ - и он запоет совсем иначе.

В этом сезоне зебра - королева лесов и городов. Но для разнообразия можно примерить и другие шкурки. Не забывая про крой, конечно же.

В сочетании с кожей (фото: instagram.com/ratandboa)

От леопарда до зебры: как носить звериные принты в 2022

  • С верхней одеждой

  • В сочетании с базой

  • Не переборщить с принтом

  • Внимание - на крой!

  • "Звериный" тотал-лук - для самых смелых

  • Анималистичный принт на обуви и на аксессуарах

Как носить леопардовый принт в 2021-2022 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

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