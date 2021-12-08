Локони ангела на Новий рік: цей тренд від голлівудських знаменитостей підкорив світ (фото)

Новий Рік насувається, а значить, пора подумати про укладання на святкову вечірку!
Стилісти всього світу пропонують з такого приводу випробувати новий тренд - локони ангела. З таким волоссям вже ходять голлівудські знаменитості, інфлюенсери і просто дівчата, які обожнюють бути в тренді.
Що таке локони ангела? Технічно, це доглянуте, будь-якої довжини і кольору, волосся, що спадає плавними хвилями, тільки його ще прикрашають тонкими пасмами-блискітками. vogue.fr розповідає, як перейняти цей тренд.
Заплетене в косу, хвіст, заховані в пучок, волосся ангела - справжня прикраса, що ідеально вписується в святково-грудневий вайб.
Щоб зробити таку укладку, не потрібно викликати фей або русалок, за диво тут відповідають абсолютно земні речі - ультратонкі нитки-блискітки. Такі можна замовити у свого стиліста по волоссю або, що ще простіше, знайти нитки-блискітки в Інтернеті.
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