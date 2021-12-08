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Локони ангела на Новий рік: цей тренд від голлівудських знаменитостей підкорив світ (фото)

Автор: Тетяна Турчанікова

Новий Рік насувається, а значить, пора подумати про укладання на святкову вечірку!

Стилісти всього світу пропонують з такого приводу випробувати новий тренд - локони ангела. З таким волоссям вже ходять голлівудські знаменитості, інфлюенсери і просто дівчата, які обожнюють бути в тренді.

Що таке локони ангела? Технічно, це доглянуте, будь-якої довжини і кольору, волосся, що спадає плавними хвилями, тільки його ще прикрашають тонкими пасмами-блискітками. vogue.fr розповідає, як перейняти цей тренд.

Волосся ангела - ідеально на Новий Рік (фото: vogue.fr)

Заплетене в косу, хвіст, заховані в пучок, волосся ангела - справжня прикраса, що ідеально вписується в святково-грудневий вайб.

Робимо укладку локони ангела: покрокова інструкція

Щоб зробити таку укладку, не потрібно викликати фей або русалок, за диво тут відповідають абсолютно земні речі - ультратонкі нитки-блискітки. Такі можна замовити у свого стиліста по волоссю або, що ще простіше, знайти нитки-блискітки в Інтернеті.

  1. Підготуйте волосся: помийте, нанесіть свій захисний від високих температур засіб, висушіть круглою щіткою.
  2. За бажанням, за допомогою вирівнювача для волосся, зробіть великі локони, але укладання може бути будь-який, яке вам більше подобається.
  3. Далі, перекидаючи прядки, одну за одною, закріпіть біля коріння волосся тонкі блискучі, заздалегідь підготовлені, нитки.
  4. Для цього просто зігніть нитку-блискітку, щоб вийшла петля, і пропустіть через неї дві-три волосинки. Готово!
  5. Нитка зачіпається за корінь і залишається на місці протягом дня. Плюс такого укладання: нитки-блискітки підходять для будь-якої текстури волосся.

Нитки надають волоссю ореол світіння, звідси назва - волосся ангела (фото: instagram.com/ktheestylist)

Колір нитки - за бажанням (фото :instagram.com/arlynbeautybar)

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