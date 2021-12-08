Локоны ангела на Новый год: этот тренд от голливудских знаменитостей покорил мир (фото)

Новый год надвигается, а значит, пора подумать об укладке на праздничную вечеринку!
Стилисты всего мира предлагают по такому поводу испробовать новый тренд - локоны ангела. С такими волосами уже ходят голливудские знаменитости, инфлюенсеры и просто девушки, которые любят быть в тренде.
Что такое локоны ангела? Технически, это ухоженные, любой длины и цвета, волосы, спадающие плавными волнами, только их еще украшают тонкими прядями-блестками. vogue.fr рассказывает, как перенять этот тренд.
Заплетенные в косу, хвост, спрятанные в пучок, волосы ангела - настоящее украшение, которое идеально вписывается в празднично-декабрьский вайб.
Чтобы сделать такую укладку, не нужно вызывать фей или русалок, за волшебство тут отвечают абсолютно земные вещи - ультратонкие нити-блестки. Такие можно заказать у своего стилиста по волосам или, что еще проще, заказать нити-блестки в интернете.
Раньше стилист показала самую модную обувь на плоском ходу на зиму 2021-2022.