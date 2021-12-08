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Локоны ангела на Новый год: этот тренд от голливудских знаменитостей покорил мир (фото)

Автор: Татьяна Турчаникова

Новый год надвигается, а значит, пора подумать об укладке на праздничную вечеринку!

Стилисты всего мира предлагают по такому поводу испробовать новый тренд - локоны ангела. С такими волосами уже ходят голливудские знаменитости, инфлюенсеры и просто девушки, которые любят быть в тренде.

Что такое локоны ангела? Технически, это ухоженные, любой длины и цвета, волосы, спадающие плавными волнами, только их еще украшают тонкими прядями-блестками. vogue.fr рассказывает, как перенять этот тренд.

Волосы ангела - идеально на Новый год (фото: vogue.fr)

Заплетенные в косу, хвост, спрятанные в пучок, волосы ангела - настоящее украшение, которое идеально вписывается в празднично-декабрьский вайб.

Делаем укладку локоны ангела: пошаговая инструкция

Чтобы сделать такую укладку, не нужно вызывать фей или русалок, за волшебство тут отвечают абсолютно земные вещи - ультратонкие нити-блестки. Такие можно заказать у своего стилиста по волосам или, что еще проще, заказать нити-блестки в интернете.

  1. Подготовье волосы: помойте, нанесите свое защитное от высоких температур средство, высушите круглой щеткой.
  2. По желанию, при помощи утюжка, сделайте крупные локоны, но укладка может быть любой - какая вам больше нравится.
  3. Далее, перекидывая прядки, одну за другой, закрепите у корней волос тонкие блестящие, заранее подготовленные, нити.
  4. Для этого просто согните нить-блестку, чтобы получилась петля, и пропустите через нее два-три волоска. Готово!
  5. Нить зацепляется за корень и остается на месте в течение дня. Плюс такой укладки: нити-блестки подходят для любой текстуры волос.

Нити придают волосам ореол свечения, отсюда название - волосы ангела (фото: instagram.com/ktheestylist)

Цвет нити - по желанию (фото: instagram.com/arlynbeautybar)

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