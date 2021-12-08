Локоны ангела на Новый год: этот тренд от голливудских знаменитостей покорил мир (фото)

Новый год надвигается, а значит, пора подумать об укладке на праздничную вечеринку!

Стилисты всего мира предлагают по такому поводу испробовать новый тренд - локоны ангела. С такими волосами уже ходят голливудские знаменитости, инфлюенсеры и просто девушки, которые любят быть в тренде.