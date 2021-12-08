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Краща альтернатива чебурашкам: стиліст показала, які дублянки в тренді цієї зими

Автор: Тетяна Турчанікова

Вже не першу зиму з приходом холодів вулиці наповнюють шуби-чебурашки і куртки-оверсайз. Правда, цього року і тим, і іншим доведеться трохи посунутися.

Стиліст Соня Горчакова у своєму Instagram розповіла, що шубкам зі штучного хутра, як і курткам з пуховиками взимку 2021-2022 на п'яти наступлять дублянки. Головне - вибрати трендову модель.

Дублянка (фото: instagram.com/emilisindlev)

"Чисто технічно штучну дублянку, на відміну від, наприклад, штучної шуби, не утеплиш. У шуби є підкладка (під неї і ставиться утеплювач), дублянка ж являє собою єдиний матеріал - шкіри / замші з хутром. Тому має сенс купувати натуральну дублянку або вінтаж з 90-х".

Які дублянки в тренді взимку 2021-2022

  • Все ще в темі дублянки-авіатори

  • Прості лаконічні дублянки-пальто

  • Вінтажні дублянки 90-х, типу напівпальто

  • Руді, чорні, коричневі кольори і різні фактури

Яку дублянку обрати (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раніше стиліст показала найбільш трендове взуття на пласкій підошві на зиму.

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