Краща альтернатива чебурашкам: стиліст показала, які дублянки в тренді цієї зими

Вже не першу зиму з приходом холодів вулиці наповнюють шуби-чебурашки і куртки-оверсайз. Правда, цього року і тим, і іншим доведеться трохи посунутися.
Стиліст Соня Горчакова у своєму Instagram розповіла, що шубкам зі штучного хутра, як і курткам з пуховиками взимку 2021-2022 на п'яти наступлять дублянки. Головне - вибрати трендову модель.
"Чисто технічно штучну дублянку, на відміну від, наприклад, штучної шуби, не утеплиш. У шуби є підкладка (під неї і ставиться утеплювач), дублянка ж являє собою єдиний матеріал - шкіри / замші з хутром. Тому має сенс купувати натуральну дублянку або вінтаж з 90-х".
Раніше стиліст показала найбільш трендове взуття на пласкій підошві на зиму.