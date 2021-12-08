UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Лучшая альтернатива чебурашкам: стилист показала, какие дубленки в тренде этой зимой

Автор: Татьяна Турчаникова

Вот уже не первую зиму с приходом холодов улицы наполняют шубы-чебурашки и куртки-оверсайз. Правда, в этом году и тем, и другим придется немного подвинуться.

Стилист Соня Горчакова в своем Instagram рассказала, что шубкам из искусственного меха, как и курткам с пуховиками зимой 2021-2022 на пятки наступят дубленки. Главное - выбрать трендовую модель.

Дубленка (фото: instagram.com/emilisindlev)

"Чисто технически искусственную дубленку, в отличие от, например, искусственной шубы, не утеплишь. У шубы есть подкладка (под нее и ставится утеплитель), дубленка же представляет собой единый материал - кожи / замши с мехом. Поэтому имеет смысл покупать натуральную дубленку или винтаж из 90-х".

Какие дубленки в тренде зимой 2021-2022

  • Все еще в теме дубленки-авиаторы

  • Простые лаконичные дубленки-пальто

  • Винтажные дубленки 90-х, типа полупальто

  • Рыжие, черные, коричневые цвета и разные фактуры

Какую дубленку выбрать (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раньше стилист показала самую трендовую обувь на плоском ходу на зиму.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды