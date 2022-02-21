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Лучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-Йорке

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Нью-Йорк, Понедельник 21 февраля 2022 13:34
Лучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-Йорке Гости Недели моды осень-зима 2022 в Нью-Йорке (фото: instagram.com/mrstreetpeeper)
Автор: Ольга Турчаникова

В Нью-Йорке завершилась Неделя моды сезона осень-зима 2022. Поскольку американские бренды вновь вернулись к офлайн-показам, многочисленным гостям события было где демонстрировать свои образы.

Ранее мы уже писали про стильных героев фешн-вика. Теперь перед вами – новая порция уникального нью-йоркского стритстайла.

Шубы из искусственного меха, необычные бомберы, пышные юбки, фантазийные сумки и кроп-топы, обилие принтов в одном образе и многослойность – все это обожают модные личности NYWF. Вдохновляемся смелостью героев и берем на заметку лучшие идеи.

Лучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-ЙоркеЛучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-ЙоркеЛучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-ЙоркеЛучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-ЙоркеЛучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-ЙоркеЛучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-ЙоркеЛучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-ЙоркеЛучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-ЙоркеЛучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-ЙоркеЛучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-ЙоркеЛучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-ЙоркеЛучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-ЙоркеЛучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-ЙоркеЛучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-ЙоркеЛучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-ЙоркеЛучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-ЙоркеЛучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-ЙоркеЛучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-ЙоркеЛучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-ЙоркеЛучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-ЙоркеЛучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-ЙоркеЛучшие стритстайл-образы на Неделе моды в Нью-Йорке

Лучший стритстайл на Неделе моды в Нью-Йорке, часть 2 (фото: instagram.com/jessbaumung; instagram.com/aldodecaniz_; instagram.com/mrstreetpeeper)

Также читайте историю модного дома Balenciaga – как менялся бренд от Кристобаля Баленсиаги до Демны Гвасалия.

Ранее мы писали, почему бренд Schiaparelli полюбился миру и почему его ненавидела Коко Шанель.

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