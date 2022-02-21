RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кращі стрітстайл-образи на Тижні моди в Нью-Йорку

Автор: Ольга Турчанікова

У Нью-Йорку завершився Тиждень моди сезону осінь-зима 2022. Оскільки американські бренди знову повернулися до офлайн-показів, численним гостям події було де демонструвати свої образи.

Раніше ми вже писали про стильних героїв фешн-Віка. Тепер перед вами – нова порція унікального нью-йоркського стрітстайлу.

Шуби зі штучного хутра, незвичайні бомбери, пишні спідниці, фантазійні сумки і кроп-топи, велика кількість принтів в одному образі і багатошаровість – все це обожнюють модні особистості NYWF. Надихаємося сміливістю героїв і беремо на замітку кращі ідеї.

Кращий стрітстайл на Тижні моди в Нью-Йорку, частина 2 (фото: instagram.com/jessbaumung; instagram.com/aldodecaniz_; instagram.com/mrstreetpeeper)

Також читайте історію модного будинку Balenciaga – як змінювався бренд від Крістобаля Баленсіаги до Демни Гвасалія.

Раніше ми писали, чому бренд Schiaparelli полюбився світу і чому його ненавиділа Коко Шанель.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнесМодні тренди