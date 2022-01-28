Кращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образів

Тижні моди цікаві не тільки новими колекціями кращих модних будинків. Щорічно вони збирають інфлюенсерів, знаменитостей, зірок шоу-бізнесу і просто любителів фешн, які користуються будь-якою можливістю продемонструвати свої луки. Які часом виходять не гірше подіумних!

В об'єктиві талановитого фотографа – Дженніфер Коннеллі, Кьяра Ферраньї, Кейт Девідсон Хадсон, Вітторія Черетті, Палома Ельсессер і багато інших.

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