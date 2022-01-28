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Кращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образів

Автор: Ольга Турчанікова

Тижні моди цікаві не тільки новими колекціями кращих модних будинків. Щорічно вони збирають інфлюенсерів, знаменитостей, зірок шоу-бізнесу і просто любителів фешн, які користуються будь-якою можливістю продемонструвати свої луки. Які часом виходять не гірше подіумних!

Пропонуємо надихнутися зірками стристайлу, яких відобразила відомий майстер вуличних фото Acielle.

В об'єктиві талановитого фотографа – Дженніфер Коннеллі, Кьяра Ферраньї, Кейт Девідсон Хадсон, Вітторія Черетті, Палома Ельсессер і багато інших.

Гості Тижня моди в Парижі (фото: Acielle / StyleDuMonde)

Також раніше зіркові стилісти розповіли, як носити мішкуваті речі в 2022, бо вони знову в тренді.

Раніше ми писали про 7 найзавидніших женихів з королівських сімей, які все ще в пошуку. Не гірше Гаррі!

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