Вона не змінюється: 54-річна Сальма Хайек захопила красою і стрункістю в новій зйомці

Сальма Хайєк позує на обкладинці в рожевому гофрованому платті, скроєному на одне плече. Доповнюють лук великі сережки. Другий образ з даної фотосесії склали брючний костюм з тканини, що переливається, і вишукані прикраси. Третій - плаття з квітковим і абстрактним малюнком і кільце з великим каменем. І останній з образів - чорне мереживне плаття-сарі, яке перетворило Сальму в героїню індійських фільмів.

Сальма Хайєк для Vogue India (фото: instagram.com/salmahayek)

"Я так рада опинитися на обкладинці @vogueindia!", - написала Сальма, додавши, что неймовірно вдячна за це.

У мережі піднявся справжній ажіотаж. Фанати не можуть намилуватися, яка струнка і прекрасна Сальма. І впевнені: з роками вона стає тільки красивішою.