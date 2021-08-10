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Вона не змінюється: 54-річна Сальма Хайек захопила красою і стрункістю в новій зйомці

Автор: RBC.UA

Сальма Хайєк прикрасила нову обкладинку глянцевого журналу. Актриса стала героїнею нового номера індійського Vogue.

У стильній зйомці Сальма повною мірою продемонструвала свою квітучу зовнішність, яка з роками нітрохи не втратила своєї чарівності.

Сальма Хайєк позує на обкладинці в рожевому гофрованому платті, скроєному на одне плече. Доповнюють лук великі сережки. Другий образ з даної фотосесії склали брючний костюм з тканини, що переливається, і вишукані прикраси. Третій - плаття з квітковим і абстрактним малюнком і кільце з великим каменем. І останній з образів - чорне мереживне плаття-сарі, яке перетворило Сальму в героїню індійських фільмів.

Сальма Хайєк для Vogue India (фото: instagram.com/salmahayek)

"Я так рада опинитися на обкладинці @vogueindia!", - написала Сальма, додавши, что неймовірно вдячна за це.

У мережі піднявся справжній ажіотаж. Фанати не можуть намилуватися, яка струнка і прекрасна Сальма. І впевнені: з роками вона стає тільки красивішою.

Також днями своєю розкішною фігурою порадувала ще одна зірка - 48-річна Хайді Клум. Супермодель позує в мікробікіні.

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Сальма Хайекфигура