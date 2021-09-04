Від зебри до екзотичних квітів: стиліст показала, який принт для одягу вибрати на осінь
Один із трендів холодного сезону - принтований одяг, малюнки будуть на сукнях, светрах і навіть на штанях. Правда, не будь-який принт в тренді.
Стиліст Ольга Стильно-доступно в своєму Instagram розповіла, який саме малюнок буде триматися в топах - в поєднанні з актуальним кроєм, він зробить вашу річ ультрамодною.
Всі перераховані принти вирвалися цієї осені в топ! Не забувайте, що одні принти відмінно поєднуються з іншими - тож цього сезону чим більше - тим краще.
Квіти залишаються з нами і в холодному сезоні (фото: instagram.com/hoskelsa)
Надішліть косуху на відпочинок: стиліст показала актуальні шкіряні речі осені 2021
Тренди принтів осінь 2021
-
Шаховий принт, вибирайте як чорно-білі шахи, так і кольорові.
- Квіти продовжують цвісти навіть восени,у кожному разі, на одязі, так точно: в основному, великі і дивовижні.
- Логотипи відомих брендів - сам по собі принт, який, до речі, буде в тренді.
- Гусяча лапка - трохи підступний принт, тут особливо важливо, щоб виріб був актуального крою.
- Якщо шахів комусь здасться замало: зверніть увагу на ромби, все яка-не-яка, а різноманітність!
- Не бійтеся поєднувати в цьому сезоні принти, які раніше здавалися вам несумісними - їх час прийшов!
- Смужка в цьому сезоні буде різна, і кольорова, і тонка, і широка, і вертикальна, і горизонтальна.
- Анімалістичний принт теж перекочував з літніх купальників на осінні костюми: жираф, леопард і зебра - вибирайте, що відгукується.
Які принти на одязі в моді восени 2021 (фото: instagram.com/stilnodostupno)
Раніше стиліст розповіла, як носити зелений колір восени, щоб наряд виглядав актуально.