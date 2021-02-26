Модні джинси і леопардовий капелюх: 58-річна Демі Мур підкорила мережу стильним весняним луком

Демі Мур порадувала фанатів новим образом, який викликав фурор в мережі. І хоча Демі зробила фото скоріше жартівливе, багато хто вже хоче собі речі, які продемонструвала екс-дружина Брюса Уілліса.

Демі одягла класичні сині джинси з розпатланим краями, а також світшот з цікавим принтом. Вона сидить в позі лотоса посеред кімнати, перебираючи речі з шафи. Головна родзинка образу - капелюх леопардового забарвлення, який вона хвацько спустила на одну сторону. Своє розкішне волосся Демі розпустила, а макіяж зробила нейтральним.

Демі Мур в стильному весняному образі (фото: instagram.com/demimoore)

"Раннє генеральне прибирання або можливість пограти в переодягання?", - написала Мур. "Цей капелюх! Мега! Я люблю тебе", - першою не втрималася ще одна велика любителька стильних експериментів, супермодель Белла Хадід. "Люблю цей світшот", "Милашка", "Така гарненька", "Прекрасна, моя любов", "Ідеальна", - слідом за нею відгукнулися й інші користувачі мережі.