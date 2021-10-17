Модний провал: топ-5 шапок, які не варто купувати нікому

Які шапки не потрібно вибирати:

1. Шапка зі стразами.

Почувши на свою адресу комплімент "блискуча жінка", перевірте, чи немає на вашій шапці такої блискучої пишноти. Залиште пір'я і стрази для сценічних костюмів Філіпа Кіркорова.





2. Шапка з вушками.

- Бабуся, а чому у тебе такі великі вуха?

- Це щоб краще тебе чути, внученька!

- Ну тоді слухай, бабуся: твоя шапка просто з ряду геть!

Кінець казки.



Ні, це не мило, не іронічно і не молодить.





3. Шапка з в'язаного хутра

Хто придумав носити на голові ці капкейки - незрозуміло.





4. Шапка з хутряним помпоном

Зшитий ковпак не по-колпаковски, треба недоколпакований ковпак...забезпечити величезним песцевим помпоном і видавати за модну шапку. Ні, не варіант, якщо вам більше 10 років.





5. Хутряна вушанка

Автентично буде виглядати тільки в екстремальних температурних умовах "замерзнути або вижити". Але в таких обставинах вже і в цілому не до образу. Під міським снігом, в улюбленому пуховику, та ще й в такій шапці, ви будете виглядати як дядько Федір з Простоквашино.

Ілюстративне фото (instagram.com/iq_style_school)

Якщо ви думаєте, що на цьому список невдалих моделей закінчений - на жаль, ні. Це тільки верхівка антитрендового айсберга.



Але є і хороша новина - шапки вам йдуть, потрібно просто знати, як їх вибирати з урахуванням зовнішності, рис обличчя та інших особливостей.