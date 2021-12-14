Можуть зіпсувати весь образ: стиліст назвала 5 найбільш спірних трендів цієї зими

Ось, іноді вберешся в трендові речі, але... не подобаєшся собі в дзеркалі і взагалі відчуваєш себе невпевнено, буває? Цієї зими дизайнери популяризували багато речей, які підійдуть далеко не всім і можуть просто-напросто зіпсувати своїй господині і настрій, і лук.