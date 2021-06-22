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Цілісний образ і легкість: Андре Тан показав топ комбінезонів на спекотне літо

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Вівторок 22 червня 2021 17:50
Цілісний образ і легкість: Андре Тан показав топ комбінезонів на спекотне літо Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Тетяна Турчанікова

Влітку хочеться одягнутися в щось невагоме і, бажано, з матеріалів, в яких буде не жарко. Що це може бути? Звичайно, комбінезон!

Український дизайнер Андре Тан показав у своєму Instagram топ варіантів на літо.

Цілісний образ, самодостатність, легкість, грайливість і строгість - це тільки кілька причин із сотні, чому варто негайно приміряти комбінезон.

Які комбінезони вибирати на літо

  • Комбінезон в стилі сафарі - зручно і практично.
  • Комбінезон для вечірки - зручніше сукні, виглядає не менш ефектно.
  • Комбінезон оверсайз - в тренді навіть, якщо ви худенька. Такий точно не буде обмежувати рухів.
  • Комбінезон і шорти-бермуди. Завищена талія приховає зайве.
  • Комбінезон з високими розрізами допоможе похвалитися шикарною фігурою і залишитися загадкою.

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Приклади образів в комбінезонах

Цілісний образ і легкість: Андре Тан показав топ комбінезонів на спекотне літо

Цілісний образ і легкість: Андре Тан показав топ комбінезонів на спекотне літо

Цілісний образ і легкість: Андре Тан показав топ комбінезонів на спекотне літо

Цілісний образ і легкість: Андре Тан показав топ комбінезонів на спекотне літо

Цілісний образ і легкість: Андре Тан показав топ комбінезонів на спекотне літо

Андре Тан показав топ образів в комбінезоні на літо (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

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