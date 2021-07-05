Море образів з 6 речей: Андре Тан назвав головний одяг для базового гардероба

Дизайнер запевнив, що зібрати базовий літній гардероб не так складно, як здається на перший погляд. Насправді, він може складатися всього з шести речей.

Прості та актуальні речі на літо 2021

Плаття. Міді або максі - обидва розміри універсальні і підходять практично будь-якій фігурі.

Шорти. У цьому сезоні зверніть увагу на моделі із завищеною талією.

Футболка. Тут все просто: базова футболка повинна бути білого, чорного і пастельного відтінку.

Брюки. У цьому сезоні вибирайте найрізноманітніші моделі, від кюлотів до "труб".

Сорочка з льону незамінна влітку - і буде служити не один сезон.

Топ речей для базового гардероба літа (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Комбінезон. Буде незамінним для міста, вибирайте приталену модель з натуральної тканини.

Цілісний образ і легкість: Андре Тан показав топ комбінезонів на спекотне літо

Якщо в гардеробі є хоча б по одній одиниці з перерахованих вище речей, то його можна вважати зібраним на всі 100%. Правда, потрібно ще додати взуття і сумку.

З будь-якої з цих речей можна створити практично море образів, просто доповнивши її вже існуючою одягом з шафи. Таким чином, круті луки на літо - гарантовані.