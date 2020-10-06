Морська богиня: Кім Кардашьян в спокусливому вбранні захопила досконалою фігурою

Зірка показала новий образ

Кім Кардашьян зараз на відпочинку, але навіть тут зірка не перестає радувати своїх шанувальників спокусливими образами. Один з них з'явився на сторінці знаменитості кілька годин тому. Кім приміряла спідницю міді, що облягає по всій фігурі, кроп-топ на одне плече, а завершили лук рукавички. Костюм небесно-блакитного відтінку чудово гармоніював з навколишньою обстановкою. А ще – підкреслив бездоганну фігуру інстадіви: її тонку талію, апетитні форми, тендітні плечі і стрункі ноги. Волосся Кім не стала укладати, розпустивши його по плечах. А в макіяжі обрала свої улюблені бежево-коричневі відтінки.

Новий лук Кім підірвав мережу (фото: instagram.com/kimkardashian)

Образ видався шанувальникам зірки, яких у неї майже 200 мільйонів, неймовірно романтичним і гарячим. "Краса", "Богиня", "Ти неймовірна", – пишуть фанати.

Молодші діти Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

Також Кім, яка раніше розчулила мережу фото свого молодшого сина Псалма, знову показала, якими чарівними стають її діти з віком. На черговому фото постали молодші діти Кім Кардашян і Каньє Уеста: син Псалм і дочка Чикаго. Обидві дитини вбрані у білі вбрання. Дівчинка красується в сукні, а хлопчик – у білій футболці і шортах. Кумедно, що взуті вони в однакові масивні блакитні кросівки. "Ці двоє кращі друзі по життю", – написала зірка, знову викликавши бурю емоцій у своїх фанатів.

Раніше ми писали, що Ки приміряла образ жінки-змії.