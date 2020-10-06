Морская богиня: Ким Кардашьян в соблазнительном наряде восхитила совершенной фигурой

Звезда показала новый образ

Ким Кардашьян сейчас на отдыхе, но даже здесь звезда не перестает радовать своих поклонников соблазнительными образами. Один из них появился на странице знаменитости несколько часов назад. Ким примерила юбку миди, облегающую по всей фигуре, кроп-топ на одно плечо, а завершили лук перчатки. Костюм небесно-голубого оттенка отлично гармонировал с окружающей обстановкой. А еще – подчеркнул безупречную фигуру инстадивы: ее тонкую талию, аппетитные формы, хрупкие плечи и стройные ноги. Волосы Ким не стала укладывать, распустив их по плечам. А в макияже предпочла свои любимее бежево-коричневые оттенки.

Новый наряд Ким взорвал сеть (фото: instagram.com/kimkardashian)

Образ показался поклонникам звезды, которых у нее почти 200 миллионов, невероятно романтичным и горячим. "Красота", "Богиня", "Ты невероятная", – пишут фанаты.

Младшие дети Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также Ким, которая ранее умилила сеть фото своего младшего сына Псалма, вновь показала, какими очаровательными становятся ее дети с возрастом. На очередном фото предстали младшие дети Ким Кардашьян и Канье Уэста: сын Псалм и дочь Чикаго. Оба ребенка наряжены в белые наряды. Девочка красуется в сарафанчике, а мальчик – в белой футболке и шортах. Забавно, что обуты они в одинаковые массивные голубые кроссовки. "Эти двое лучшие друзья по жизни", – написала звезда, вновь вызвав бурю эмоций у своих фанатов.

Ранее мы писали, что Ки примерила образ женщины-змеи.