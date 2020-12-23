Моя пристрасть: "Міс Україна" назвала головні аксесуари і акценти зими 2020/2021

Переможниця головного національного конкурсу краси "Міс Україна" 2018 Вероніка Дідусенко розповіла про трендові акценти і аксесуарах в сезоні зима 2020/2021 року.

Красуня радить робити яскраві акценти і ставити на нестандартні аксесуари, які одночасно чіпляють око і не дають замерзнути.

"Взимку я рекомендую яскраві акценти та аксесуари. Об'ємні пуховики - це моя пристрасть. Кожен сезон я купую новий, адже в них так приємно "потонути" в холодний день. До речі, зараз одним з мікротрендів напрямки можу назвати дуті аксесуари: шарфи, як другі пуховики, дуті косинки і стьобані вушанки. Всі ці речі не просто виглядають незвично і чіпляють увагу, але ще зручні і не дадуть вам замерзнути", - розповідає дівчина.

"Міс Україна" Вероніка Дідусенко

А щоб не прогадати з поєднанням кольорів, виберіть монохромний лук. Це зараз у тренді.

"Для того, щоб правильно і красиво поєднувати верхній одяг і зимові аксесуари - прекрасні монохромні луки. Дуже приємно, коли у складі шапки, шарфа або рукавичок присутні шерсть і кашемір. Виберіть моделі, які вам підходять. Зараз величезна різноманітність аксесуарів на будь-який смак", - додала Вероніка.

А от взуття має бути зручним і просторим. Віддайте перевагу грубим черевикам, а якщо холодно - завжди на допомогу прийдуть хутряні устілки.

Вероніка Дідусенко

Зазначимо, що Вероніка Дідусенко - українська модель, переможниця конкурсу "Міс Україна" 2018 і активістка в галузі захисту прав жінок.

З 2018 року Вероніка веде міжнародну кампанію #righttobeamother ("право бути матір'ю"), мета якої - змусити найбільші у світі конкурси краси переглянути свої правила, що забороняють матерям, заміжнім і розлученим жінкам брати участь.

У рамках соціальної програми "Young Einsteins" Вероніка нещодавно зустрілася з дітьми з неповних та багатодітних сімей. Ідея програми - допомогти дітям з малозабезпечених і неблагополучних сімей виявити таланти, зокрема, до математики, і надалі сприяти його розвитку.

Вероніка приїхала на зустріч з дітьми Білоцерківської міської громадської організації "Спільнота неповних та багатодітних сімей "Ластівонька", яку курирує вже більше двох років. Дівчина намагається якомога частіше відвідувати підопічних і реалізовувати їх потреби пов'язані з освітою, також дарує розвиваючі мислення і логіку гри.

Вероніка Дідусенко з дітьми

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