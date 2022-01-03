Ручна поклажа: стиліст показала наймодніші сумки 2022, які підійдуть кожній
На які сумки варто звернути увагу в новому сезоні? Яке моделі, фактури і форми будуть модні в наступив 2022 році і на що варто витратитися вже зараз?
Стиліст Марія Московцева склала в Instagram гід по найактуальнішим моделям - від звичної класики на кожен день до сумок ручної роботи з бісеру.
Вона дала кілька рекомендацій щодо вибору сумок і коригування пропорцій з їх допомогою.
Щоб образ виглядав цікавіше, краще вибрати сумку, яка буде читатися на його тлі. Наприклад, яскраві акцентні сумки або контрастні.
Ілюстративне фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)
Хутряні сумки можуть бути в тон верхнього одягу. В даному випадку, акцент буде на контрасті фактур.
Ілюстративне фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)
Сумки багет і місяць
Ілюстративне фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)
Лаконічні Геометричні сумки без декору
Ілюстративне фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)
Акцентні сумки з намистин або бісеру
Ілюстративне фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)
Сумки з фактурної замші або лаку
Ілюстративне фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)
Дуті сумки
Ілюстративне фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)
Мікро-сумки
Ілюстративне фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)
Як скорегувати пропорції за допомогою сумки? Щоб вигідно підкреслити пропорції і виглядати гармонійно, стиліст радить носити сумки моделі крос-боді на рівні талії.
Ілюстративне фото (instagram.com/style_buro_moskovtseva)
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