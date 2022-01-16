Must have зимових розпродажів: стиліст склала універсальну базу для холодної пори року

Врахувати:

свою палітру кольорів

свої фасони, які красиво піднесуть ваші форми

те враження, яке хочемо справити

свою стилістику

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

З чого почати підбір?

1. З низів: брюки, джинси, спідниці. Вибирайте різні фасони і кольори, щоб речі не повторювалися і була різноманітність образів. Можна взяти кілька пар джинсів. Актуальні моделі: мом, палаццо, прямий крій.



⠀

Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

2. Доповнюємо другим шаром. До низів вибираємо блузки, сорочки, футболки, топи. На 1 низ має бути як мінімум 2-4 верхи, якщо вибрали 3 низи, то 6-12 блузок, сорочок і т. д.



⠀



Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

3. Завершальні речі. Це кардигани, жакети у вільному кежуал стилі, щоб можна було носити і з джинсами, і спідницями, і сукнями. Не забудьте про завжди актуальний теплий трикотаж.



⠀



Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

4. Візьміть пару суконь для повсякденних образів, які можна буде носити з сорочками, блузками, кардіганами, піджаками.



Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Ось так легко можна зібрати собі сучасний і раціональний гардероб, який ви зможете носити кожен день і бути задоволеною своїми новими образами.