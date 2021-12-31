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Чоловіче пальто і фетровий капелюх: занадто стильна Камерон Діаз не змогла сховатися від папараці

Автор: RBC.UA

Останнім часом Камерон Діаз, яка веде досить самітницький спосіб життя, стала часто потрапляти в об'єктиви папараці. Але якщо раніше актриса з'явилася у простому образі, який був явно розрахований на те, щоб не виділяти її з натовпу, то цього разу вона підтвердила статус ікони стилю.

Так, зірка з'явилася на вулицях Беверлі-Хіллз, одягнена в бездоганний аутфіт з нью-йоркським шармом.

Камерон Діаз для свого рідкісного виходу в світ підібрала стильне пряме пальто чоловічого крою, джинси-оверсайз світлого кольору, а також чорну водолазку. Завершили лаконічний образ зірки фетровий капелюх, замшева сіра сумка на довгому ремінці, а також різнокольорові кросівки.

Обличчя Діаз майже повністю закривала чорна захисна маска. Проте, залишитися непоміченою в настільки бездоганному луці їй не вдалося.

Камерон Діаз на прогулянці (фото: скрін elle.ru)

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