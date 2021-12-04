Що вдягти на Новий Рік: стиліст показала яскраві та актуальні ідеї для свята

СУКНЯ КОМБІНАЦІЯ

Вони все ще актуальні і як завжди елегантні. Наприклад, сукні з бретелями зі стразових ниток. Після НР їх можна відстебнути.



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СУКНЯ З ДОВГИМИ РУКАВАМИ

Якщо ви хочете більш закритий варіант - пропоную просте по дизайну і дуже стильне плаття в яскравому кольорі. Виглядає бомбічно. Крім зеленого - є приголомшливий фіолетовий відтінок. А також синій, білий і чорний. Добре вже саме по собі. Можна нічого і не додавати. Якщо хочете wow-ефекту - надіньте туфлі контрастного відтінку.



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ЯРУСНЕ ПЛАТТЯ

Якщо ви все ще та сама "дівчинка-Сніжинка" і вам хочеться ніжного і легкого образу - рекомендую ярусні сукні з органзи з ніжною підкладкою з віскози.



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КОСТЮМ

Відмінний варіант для ресторану і для дому - костюм з сатину в напівпіжамному стилі, напів - тому що верх не сорочка, а саме жакет, але у вільному крої. Можна носити на голе тіло або поєднувати з топом. Для ресторану додамо каблук, для будинку - пухнасті хутряні тапулі. До речі, штани від цього костюма гарні самі по собі, їх можна поєднувати з топами, кардіганами, затишними джемперами.



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Паєтки

Куди ж без них на Новий Рік. Про спідниці всім зрозуміло. А я вам розповім про костюм - класно сідають штани з топом. Є в срібному і чорному кольорі.



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ОРГАНЗА

Напівпрозорі блузи - гарячий тренд. Виглядають дуже нарядно. Їх можна використовувати як жакет на плаття комбінацію або ж з кроп-топом (можна взяти навіть контрастний колір) і брюками палаццо.

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В'ЯЗАНІ СУКНІ

Знайти класне трикотажне плаття, яке б ще виглядало ошатно - той ще квест. Але це моя гаряча рекомендація! Вони прекрасні і на повсякдення і на "холодний" Новий рік - за місто або на ковзанці.

Ілюстративне фото (instagram.com/discoverstyle.ru)