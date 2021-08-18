Що надіти на навчання: стиліст запропонувала універсальний набір речей для школи або універу

Експерт склала приклад базового гардероба, який можна взяти за основу при підготовці до навчального року.

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Полякова зазначила, що такий невеликий набір речей дуже універсальний і дає безліч різноманітних образів. Якщо і ви підберете речі таким чином, що кожна з кожною буде поєднуватися, то вийде дійсно функціональний гардероб.

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Враховуйте особливості фігури і зовнішності. Може бути, ваш вибір спідниця довжини міді? Будь ласка! Не любите високе горло? Виберіть круглий виріз! Не подобаються лофери? Виберіть балетки або туфлі на невеликому каблуці. Варіантів маса!

Сорочки вибирайте з досить щільної тканини, що не просвічується, без декору, з відкладним коміром. Светр можна придбати щільної в'язки, але не супер об'ємний.

З сумок вибирайте шопер або сумку-тоут. Структурована і базового кольору-ідеально підійде до будь-якого образу.

Крім того, якщо дозволяє дрес-код, то із взуття можна вибрати лофери на масивній підошві і без зайвого декору.

У холодну пору року можна придбати кардиган і носити його поверх сорочок. Вибирайте щільної в'язки, базового кольору і з гудзиками.

Штани краще взяти прямого, трохи вільного крою і темного кольору. Можна також вибрати в клітку або смужку.

Ілюстративне фото (instagram.com/stylist.kate)