Що надіти на вечірній захід влітку: добірка актуальних ідей від стиліста

Літні вбрання для вечірнього заходу:

Сукня в білизняному стилі. Вона вже досить довгий час не здає позиції, завдяки своїй комбінаторності і багатофункціональності. Ну і крім іншого, це ще й дуже жіночна історія.





Брючний костюм - ще один затребуваний "товариш" для вечірнього вбрання.



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Комбінезон шалено популярний і завжди виглядає елегантно. Підходить, в тому числі і для різних культурних і офіційних заходів.





Об'ємні рукава на плаття, блузці або сорочці, здатні надати нарядності будь-якого образу. Подібні фасони виглядають вельми жіночно і святково.





Щоб зробити образ оригінальним і незабутнім - придивіться до асиметричної сукні на одне плече.





Хочеться додати нотку провокації? Тоді кращого виробу, ніж прозоре плаття не знайти. Рекомендую надягати поверх іншого одягу, виготовленої з щільного матеріалу.





Якщо говорити про самий інтригуючий вечірній образ, то тут попереду планети всієї - жіночне елегантне плаття з вирізом на спині. Сексуальність і аристократичний шик в одному флаконі.





Не забуваємо про аксесуари, сумочки невеликих розмірів і взуття - витончені босоніжки, човники або мюлі стануть відмінним доповненням вашого лука.





Ілюстративне фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

Обов'язковий елемент вечірнього образу - укладання і макіяж. Саме вони роблять ваш образ завершеним. Важливо: Не створюйте складні і каркасні моделі зачісок! Перевантажене укладання виглядає, як мінімум, химерно, а в більшості випадків і зовсім - "Привіт, минуле століття". Пам'ятайте, що зараз загальний вектор спрямований на природність, і це один з основних макротрендів.