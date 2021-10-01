Найбільш вигідно виглядає: Андре Тан показав, що носити восени жінкам plus size
Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Третина осені позаду, а гардероб ще не складений повністю, знайома ситуація? Пора вже визнати: літо закінчилося - і потрібно утеплятися. Але не просто так утеплятися, а робити це красиво!
Український дизайнер Андре Тан у своєму Instagram розповів, що носити восени дівчатам плюс сайз, щоб виглядати ще ефектніше.
Осінній гардероб: які речі потрібно купити
- Брючний костюм - справжній маст-хев на всі часи, головне - дотримуватися кількох простих правил при його виборі. Почнемо зі штанів. Найбільш вигідно на пишних дівчатах будуть виглядати прямі моделі. Зверніть увагу на штани зі стрілками або будь-якою іншою вертикальною обробкою. Піджак повинен бути структурний, добре тримати форму.
- Трикотаж. Головне правило трикотажу для дівчат plus size: не вибирайте светри і кардигани грубої в'язки. А ось лаконічний трикотаж без зайвого декору стане відмінною базою вашого осіннього гардеробу. Якщо є така можливість, придбайте джемпер з кашеміру.
- Спідниця і плаття. Холодна пора року - не привід забувати про жіночність. Тим більше що спідниці та сукні в поєднанні з осінніми грубими черевиками або чобітьми з високою халявою виглядають дуже стильно. Я б рекомендував спідницю плісе або будь-яку модель на запах. Вибирайте вироби зі щільних тканин.
- Тренч. Улюблений тренч відмінно впишеться в осінню капсулу. Ідеальною стане довжина нижче середини ікри. Пояс підкреслить талію і створить силует "пісочний годинник".
Топ кращих образів: стиліст показала, з чим носити грубі черевики восени
У виборі пальто немає якихось жорстких обмежень, раджу лише обходити стороною модель"кокон". Уникати гіпер-оверсайз, надто дуті варіанти або, навпаки, куці обтягуючі курточки.
- Взуття. Слідкуйте, щоб верх ботильонов і чобіт не закінчувався на найширшому місці ваших ніг (литок або щиколоток). А зробити їх візуально стрункішою допоможуть моделі з широкою халявою або вільним верхом.
- Аксесуар. Урізноманітнити осінній гардероб допоможуть однотонні і принтовані хустки. Поекспериментуйте також з капелюхами і шапками, це дуже стильно!
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