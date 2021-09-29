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В тренді яскраві кольори: стиліст розповіла, як модно фарбувати очі восени

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Середа 29 вересня 2021 19:01
В тренді яскраві кольори: стиліст розповіла, як модно фарбувати очі восени Чим яскравіше - тим краще (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Тренди макіяжу на осінь 2021 - це яскраві кольори і акцент на очах.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Файіла Кадирова. Вона показала, як фарбувати очі цієї осені.

Якщо ви спостерігаєте за тенденціями в fashion і beauty-сферах, регулярно переглядаєте фотозвіти з червоних доріжок, то напевно, не могли не помітити, яке місце останні пару сезонів віддається макіяжу очей. Сьогодні саме очі повинні бути акцентом / точкою тяжіння в портретній зоні.

В тренді яскраві кольори: стиліст розповіла, як модно фарбувати очі восениАкцент - на очі, фарб не шкодувати! (фото: instagram.com/hoskelsa)

Топ кращих образів: стиліст показала, з чим носити грубі черевики восени

Нижче наочно продемонструвала кілька актуальних трендів. Насправді, їх безліч. Найголовніше, що потрібно відзначити, балом нині править колір, не тільки в одязі, але і макіяжі. Тому любителям мінімалізму доведеться набратися сил і "терпіти" все це буйство фарб поруч з собою, як мінімум, кілька років.

Як стильно нафарбувати очі цієї осені

  • Виберіть один яскравий колір тіней - намалюйте стрілки, вуаля!

В тренді яскраві кольори: стиліст розповіла, як модно фарбувати очі восени

  • Всі кольори палетки з тінями - на ваших очах!

В тренді яскраві кольори: стиліст розповіла, як модно фарбувати очі восени

  • Ніжна лаванда підійде і блондинкам, і брюнеткам.

В тренді яскраві кольори: стиліст розповіла, як модно фарбувати очі восени

  • Змістіть стрілку з верхньої повіки на нижню.

В тренді яскраві кольори: стиліст розповіла, як модно фарбувати очі восени

  • Яскраві, бажано, рідкі тіні, плюс підводка.

В тренді яскраві кольори: стиліст розповіла, як модно фарбувати очі восени

  • Намалюйте тінями "крила" - такий тренд не пропустила практично жодна зірка соцмереж.

В тренді яскраві кольори: стиліст розповіла, як модно фарбувати очі восени

Як нафарбувати очі цієї осені (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала топ-7 наймодніших сумок на цю осінь.

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