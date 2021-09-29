В тренді яскраві кольори: стиліст розповіла, як модно фарбувати очі восени
Тренди макіяжу на осінь 2021 - це яскраві кольори і акцент на очах.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Файіла Кадирова. Вона показала, як фарбувати очі цієї осені.
Якщо ви спостерігаєте за тенденціями в fashion і beauty-сферах, регулярно переглядаєте фотозвіти з червоних доріжок, то напевно, не могли не помітити, яке місце останні пару сезонів віддається макіяжу очей. Сьогодні саме очі повинні бути акцентом / точкою тяжіння в портретній зоні.
Акцент - на очі, фарб не шкодувати! (фото: instagram.com/hoskelsa)
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Нижче наочно продемонструвала кілька актуальних трендів. Насправді, їх безліч. Найголовніше, що потрібно відзначити, балом нині править колір, не тільки в одязі, але і макіяжі. Тому любителям мінімалізму доведеться набратися сил і "терпіти" все це буйство фарб поруч з собою, як мінімум, кілька років.
Як стильно нафарбувати очі цієї осені
- Виберіть один яскравий колір тіней - намалюйте стрілки, вуаля!
- Всі кольори палетки з тінями - на ваших очах!
- Ніжна лаванда підійде і блондинкам, і брюнеткам.
- Змістіть стрілку з верхньої повіки на нижню.
- Яскраві, бажано, рідкі тіні, плюс підводка.
- Намалюйте тінями "крила" - такий тренд не пропустила практично жодна зірка соцмереж.
Як нафарбувати очі цієї осені (фото: instagram.com/faila_spb)
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