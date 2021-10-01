Наиболее выгодно смотрится: Андре Тан показал, что носить осенью девушкам plus size
Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Треть осени позади, а гардероб еще не составлен полностью, знакомая ситуация? Пора уже признать: лето закончилось - и нужно утепляться. Но не просто так утепляться, а делать это красиво!
Украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram рассказал, что носить осенью девушкам плюс сайз, чтобы выглядеть еще эффектнее.
Осенний гардероб: какие вещи нужно купить
- Брючный костюм - настоящий маст-хэв на все времена, главное - соблюдать несколько простых правил при его выборе. Начнем с брюк. Наиболее выгодно на пышных девушках будут смотреться прямые модели. Обратите внимание на брюки со стрелками или любой другой вертикальной отделкой. Пиджак должен быть структурный, хорошо держащий форму.
- Трикотаж. Главное правило трикотажа для девушек plus size: не выбирайте свитеры и кардиганы крупной вязки. А вот лаконичный трикотаж без лишнего декора станет отличной базой вашего осеннего гардероба. Если есть такая возможность, приобретите джемпер из кашемира.
- Юбка и платье. Холодное время года - не повод забывать о женственности. Тем более что юбки и платья в сочетании с осенними грубыми ботинками или сапогами с высоким голенищем смотрятся очень стильно. Я бы рекомендовал юбку плиссе или любую модель на запах. Выбирайте изделия из плотных тканей.
- Тренч. Так любимый всеми тренч отлично впишется в осеннюю капсулу. Идеальной станет длина ниже середины икры. Пояс подчеркнет талию и создаст силуэт "песочные часы".
Топ лучших образов: стилист показала, с чем носить грубые ботинки осенью
В выборе пальто нет каких-то жестких ограничений - советую лишь обходить стороной модель "кокон". Избегать гипер-оверсайз, чересчур дутые варианты или, наоборот, куцые обтягивающие курточки.
- Обувь. Следите, чтобы верх ботильонов и сапог не заканчивался на самом широком месте ваших ног (икр или щиколоток). А сделать их визуально стройнее помогут модели с широким голенищем или свободным верхом.
- Аксессуары. Разнообразить осенний гардероб помогут однотонные и принтованные платки. Поэкспериментируйте также со шляпами и шапками, это очень стильно!
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