Ніякої осінньої нудьги: стиліст показала, як носити яскравий трикотаж в цьому сезоні
За вікном похолодало, зарядили дощі, настрій на нулі... Знайомо? Повільно, але вірно, до нас підбирається осіння хандра. Вбиратися не хочеться, а найкращий лук - джинси з тим, що перше попадеться під руку.
Стоп! Стилісти знайшли найкращий порятунок від депресії і поганого настрою - яскравий трикотаж.
Ці відтінки беззастережно закохають в себе вашого внутрішнього художника, а осінь буде теплою, затишною і яскравою, розповіла стиліст Зоя Паніна у своєму Instagram.
Просто замінюємо звичний нюд на джемпер з яскравим принтом - і улюблені джинси набувають друге дихання. Давайте виділятися! Поки всі навколо вбираються в беж з ніг до голови і стають схожими, як дві краплі води, у нас є шанс блиснути своїм родзинками.
Яскравий трикотаж поєднується з джинсами (фото: instagram.com/hoskelsa)
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Як носити кольоровий трикотаж восени 2021
- Кольоровими можуть бути будь-які предмети гардероба, від сорочок до светрів.
- Яскраві принти роблять веселим найнудніший образ.
- Базовий джемпер або водолазка яскравого кольору робить образ більш життєрадісним.
- Яскравий светр з вовни доповнить базовий гардероб.
Яскраві кольори - тренд цієї осені (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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