Як і з чим носити: в моду повертається улюблений принт Белли Хадід і Ельзи Хоск

Вважається, що однією з перших дизайнерів, хто ввів моду на газетний принт, була Ельза Скіапареллі. Ще в 1935 році дизайнер використовувала вирізки з газетних статей про себе, щоб створити блузи та аксесуари для нової колекції. Сама вона зізналася, що ідею почерпнула у торговців рибою під час своєї подорожі до Данії.

Газетний принт в колекції With Jéan (фото: instagram.com/withjean)

Пізніше його використовував Луї Реар, який винайшов бікіні. Потім – Джон Гальяно, який присвятив йому всю колекцію SS 2000 будинку Dior. У 2018-му році ним надихнувся Демна Гвасалія, представивши речі з друкованими "фейковими" новинами. Згодом газетний принт з'явився буквально у всіх: Calvin Klein, Versace, Helmut Lang і Diane von Furstenberg.

Стильні комбінації від With Jéan (фото: instagram.com/withjean)

Сьогодні новинки з газетним принтом представили With Jéan. У новій колекції бренду представлені топи, штани карго, які обіцяють стати найпопулярнішою річчю цієї весни, купальники та міні-спідниці. Для просування новинок бренд запросив багатьох фешн-блонерів, які показали масу стильних варіацій.

Кайлі Дженнер і Ельза Хоск – давні шанувальниці принта (фото: instagram.com/kyliejenner)

До слова, в списку зірок, що обожнюють даний принт, давно значаться Кайлі Дженнер, Кім Кардашьян, Белла Хадід, Роузі Хантінгтон-Уайтлі і така ікона стилю, як Керрі Бредшоу.