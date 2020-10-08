З чим носити різні фасони спідниць: модний гід від стиліста

Спідниця – один з небагатьох предметів жіночого гардеробу, який ніколи не вийде з моди. У цьому сезоні спідниці як ніколи актуальні в самих різних колірних і стильових рішеннях. Не бійтеся експериментувати з найсміливішими фасонами!

Стиліст Карина Капріелова на своїй сторінці в Instagram дала поради, як і з чим краще носити різні моделі спідниць, а також показала актуальну і не актуальну комплектацію для них.



1.Плісировку краще носити з оверсайз жакетом або светром

2.Міні спідницю зараз носять з жакетом або кардиганами в одну довжину з спідницею

3.Пряма спідниця зараз тяжіє до комплектації, де блуза має розширену лінію плеча і актуальне взуття

4.Джинсову спідницю краще комбінувати з шкіряним або укороченим жакетом

5.Стьобану спідницю носимо з актуальним взуттям і модним верхом

6.Спідницю з розрізом носимо з оверсайз светром

7.Розкльошену спідницю носимо з актуальною косухою або жакетом.

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)⠀

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