З чим носити самий модний взуттєвий тренд осені: гід від стиліста

В цьому сезоні жокейске взуття дуже популярне, але до нього важливо підібрати правильну комплектацію, щоб образ був актуальним. Стиліст Карина Капріелова розповіла в Instagram, з чим комбінувати взуття в жокейскому стилі.



Споконвіку вважалося, що їздити верхи і триматися в сідлі - це доля аристократів. Жокейский костюм "Амазонка" ввела в моду Катерина Медічі. Костюм складався з корсета, ліфа і спідниці, також образ доповнювався панталонами, рукавичками, капелюхом.



Згодом жінки перейняли атрибути чоловічого костюма наїзника: бриджі, брюки галіфе, приталений жакет, водолазку, високі чоботи. Ну а на даний момент образ наїзника скакуна складається з сорочки, краватки, жилета по фігурі, піджака з подовженою задньою частиною, фартуха, бриджів і високих чобіт.



Як же виглядає цей стиль в нинішньому сезоні?

1. Легінси + жокейскией чоботи+ оверсайз жакет+ водолазка

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

2. Сукні/ плащ + жокейські чоботи

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

3. Довгий оверсайз жакет + чоботи

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

4. Жокейські чоботи + шорти/ бермуди

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

5. Костюм з широкими брюками, які заправляються в чоботи

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Також стиліст навчила носити осінні комплекти з сукнями. Отже, ідеальним доповненням в цьому сезоні до цього предмету гардероба стануть:

Жилет

Светр з відкритим коміром

Кейп

Довга сорочка

Шкіряна куртка

З брюками

Модна косуха

Ілюстративне фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Нагадаємо, що раніше стиліст-блогер навчила правильно формувати комплекти з багатошаровістю.

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