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С чем носить самый модный обувной тренд осени: гид от стилиста

Автор: Ольвия Агаркова

Стилист дала рекомендации по подбору образов с жокейскими сапогами

В этом сезоне жокейская обувь очень популярна, но к ней важно подобрать правильную комплектацию, чтобы образ был актуальным. Стилист Карина Каприэлова рассказала в Instagram, с чем сочетать обувь в жокейском стиле.

Испокон веков считалось, что ездить верхом и держаться в седле - это удел аристократов. Жокейский костюм "Амазонка" ввела в моду Екатерина Медичи. Костюм состоял из корсета, лифа и юбки, также образ дополнялся панталонами, перчатками, шляпой.

Со временем женщины переняли атрибуты мужского костюма наездника: бриджи, брюки галифе, приталенный жакет, водолазка, высокие сапоги. Ну а на данный момент образ наездника скакуна состоит из рубашки, галстука, жилета по фигуре, пиджака с удлиненной задней частью, передника, бриджей и высоких сапог.

Как же выглядит этот стиль в нынешнем сезоне?

1. Легинсы + жокейскией сапоги+ оверсайз жакет+ водолазка

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

2. Платье/ плащ + жокейские сапоги

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

3. Длинный оверсайз жакет + сапоги

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

4. Жокейские сапоги + шорты/ бермуды

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

5. Костюм с широкими брюками, которые заправляются в сапоги

Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Также стилист научила носить осенние комплекты с платьями. Итак, идеальным дополнением в этом сезоне к этому предмету гардероба станут:

  • Жилет
  • Свитер с открытым воротом
  • Кейп
  • Длинная рубашка
  • Кожаная куртка
  • С брюками
  • Модная косуха

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Иллюстративное фото (instagram.com/karinakapri_stylist)

Напомним, что ранее стилист-блогер научил правильно формировать комплекты с многослойностью.

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