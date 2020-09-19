Як носити тренд осені 2020 – кардиган: докладний гід від стиліста

Стиліст навчила правильно носити хіт осені - кардиган
Кардигани впевнено повернулися в моду й стали одним з головних трендів холодного сезону. Залишилося навчитися їх правильно комбінувати, щоб образ був актуальним і довершенним. Як це зробити, розповіла на сторінці Instagram стиліст Ксенія Господінова.
В осінній сезон до нас перейшов тренд на в'язані кардигани. Особливо актуальні варіанти пастельних відтінків — лаймові, лілові, фісташкові і бежеві.
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З чим носити?
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Для любительок штанів/ джинсів з високою талією підійдуть укорочені кардигани. Вони підкреслять фігуру і створять імітацію силуету "пісочний годинник".
⠀Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Моделі грубої в'язки з об'ємними плечима будуть добре поєднуватися з шкіряними брюками або бермудами.
⠀⠀Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Тонкі, облягаючі фігуру кардигани створені для того, щоб носити їх на голе тіло. Для стильного комплекту одягайте зі спідницями міді або джинсами.
⠀Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Також стиліст поговорила про бананки, які не здають лідерські позиції. Якщо раніше подібна сумка вважалася спортивною, зараз же можна знайти дуже красиві і привабливі варіанти в різних стилях.
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Її можна комбінувати з класичними речами для створення цікавих повсякденних образів, і не варто носити виключно зі спортивним костюмом. Щоб образ виглядав актуально, носимо її як крос-боді — через плече.
Нагадаємо, що раніше стиліст Катрін Дойл назвала найпопулярніші відтінки осені-зими 2020 в одязі.
До речі, стиліст Карина Капріелова навчила правильно носити речі-оверсайз.