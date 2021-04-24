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Новий тренд з Голлівуду: стиліст показала, як носити комірці

Новость на русском → Субота 24 квітня 2021 10:01
Новий тренд з Голлівуду: стиліст показала, як носити комірці Комірці облюбувало безліч зірок (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Комірець - дуже цікавий і свіжий елемент в образі. Але цей ніжний і жіночний тренд ще не всі встигли оцінити по достоїнству.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Ксенія Господинова.

"Комірці можна поєднувати і з джинсами, і з брюками, з тренчами, з жилетами, кардіганами і жакетами... Можна сміливо гратися з квітами і міксувати різні стилі", - розповіла Ксенія.

Комірці воліють топ-моделі, голлівудські зірки і відомі блогери та інфлюенсери - і, за прогнозами, скоро такі з'являться у всіх, хто прагнути виглядати стильно і не відставати від трендсеттерів.

Як носити комірці в 2021

1. Зі светром. Комірці відмінно виглядають на" нудному " светрі. Вони розвеселять образ.

Новий тренд з Голлівуду: стиліст показала, як носити комірці

2. Із сорочкою. Наприклад, такий можна носити поверх джинсової сорочки - це додасть всьому лукові романтичності.

Новий тренд з Голлівуду: стиліст показала, як носити комірці

3. Із сукнею. Якщо плаття і сарафан спочатку були пошиті без комірця, це можна легко "виправити".

Новий тренд з Голлівуду: стиліст показала, як носити комірці

4. Блузка з буфами. Якщо блуза - однотонна, то відмінно підійде комір з вишивкою, ніби з бабусиної шафи, ретро - в тренді.

Новий тренд з Голлівуду: стиліст показала, як носити комірці

5. Для шкіряної сорочки - щкіряний комірець! Всі трендсеттери будуть по-доброму заздрити.

Новий тренд з Голлівуду: стиліст показала, як носити комірці

6. Комірці можна носити також з шортами. На модних показах нових сезонів вони зузстрічаються у колекціях багатьох модельєрів.

Новий тренд з Голлівуду: стиліст показала, як носити комірці

7. Комірцям можна "дозволити " сміливо виглядати з-під тренча - нехай милуються всі перехожі!

Новий тренд з Голлівуду: стиліст показала, як носити комірці

Як носити комірці - поради Ксенії Господинової (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

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