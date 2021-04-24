Новый тренд из Голливуда: стилист показала, как носить воротнички

Воротничок - очень интересный и свежий элемент в образе. Но этот нежный и женственный тренд еще не все успели оценить по достоинству.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Ксения Господинова.

"Воротнички можно сочетать и с джинсами, и с брюками, с тренчами, с жилетами, кардиганами и жакетами... Можно смело играться с цветами и миксовать разные стили", - рассказала Ксения.

Воротнички предпочитают топ-модели, голливудские звезды и известные блогеры и инфлюенсеры - и, по прогнозам, скоро такие появятся у всех, кто стремиться выглядеть стильно и не отставать от трендсеттеров.

Как носить воротнички в 2021

1. Со свитером. Воротнички отлично смотрятся на "скучном" свитере. Они развеселят образ.

2. С рубашкой. Например, такой можно носить поверх джинсовой рубашки - это добавит всему луку романтичности.

3. С платьем. Если платье и сарафан изначально были пошиты без воротничка, это можно легко "исправить".

4. Блузка с буфами. Если блуза - однотонная, то отлично подойдет воротник с вышивкой, будто из бабушкиного шкафа, ретро - в тренде.

5. Для кожаной рубашки - кожаный воротник! Все трендсеттеры обзавидуются.

6. Воротнички можно носить также с шортами. На модных показах новых сезонов они встречаются в коллекциях многих модельеров.

7. Воротничкам можно "разрешить" смело выглядывать из-под тренча - пусть любуются все прохожие!

Как носить воротнички - советы Ксении Господиновой (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)