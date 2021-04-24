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Новый тренд из Голливуда: стилист показала, как носить воротнички

Новина українською → Суббота 24 апреля 2021 10:01
Новый тренд из Голливуда: стилист показала, как носить воротнички Воротнички облюбовало множество звезд (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Воротничок - очень интересный и свежий элемент в образе. Но этот нежный и женственный тренд еще не все успели оценить по достоинству.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Ксения Господинова.

"Воротнички можно сочетать и с джинсами, и с брюками, с тренчами, с жилетами, кардиганами и жакетами... Можно смело играться с цветами и миксовать разные стили", - рассказала Ксения.

Воротнички предпочитают топ-модели, голливудские звезды и известные блогеры и инфлюенсеры - и, по прогнозам, скоро такие появятся у всех, кто стремиться выглядеть стильно и не отставать от трендсеттеров.

Как носить воротнички в 2021

1. Со свитером. Воротнички отлично смотрятся на "скучном" свитере. Они развеселят образ.

Новый тренд из Голливуда: стилист показала, как носить воротнички

2. С рубашкой. Например, такой можно носить поверх джинсовой рубашки - это добавит всему луку романтичности.

Новый тренд из Голливуда: стилист показала, как носить воротнички

3. С платьем. Если платье и сарафан изначально были пошиты без воротничка, это можно легко "исправить".

Новый тренд из Голливуда: стилист показала, как носить воротнички

4. Блузка с буфами. Если блуза - однотонная, то отлично подойдет воротник с вышивкой, будто из бабушкиного шкафа, ретро - в тренде.

Новый тренд из Голливуда: стилист показала, как носить воротнички

5. Для кожаной рубашки - кожаный воротник! Все трендсеттеры обзавидуются.

Новый тренд из Голливуда: стилист показала, как носить воротнички

6. Воротнички можно носить также с шортами. На модных показах новых сезонов они встречаются в коллекциях многих модельеров.

Новый тренд из Голливуда: стилист показала, как носить воротнички

7. Воротничкам можно "разрешить" смело выглядывать из-под тренча - пусть любуются все прохожие!

Новый тренд из Голливуда: стилист показала, как носить воротнички

Как носить воротнички - советы Ксении Господиновой (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Напомним, стилист показала, как носить трендовые брюки палаццо: украсят любую фигуру.

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