ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Всього одна деталь: Хейлі Бібер показала, як зробити базовий образ модним

Новость на русском → Лос-Анджелес, Четвер 22 квітня 2021 18:35
Всього одна деталь: Хейлі Бібер показала, як зробити базовий образ модним Хейлі Бібер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: Lite

Хейлі Бібер показала новий стильний образ в приглушених бежевих відтінках. І додала всього кілька яскравих деталей, що зробило його неймовірно еффеткним. Беремо до уваги!

Папараці застали дружину Джастіна Бібера в центрі Лос-Анджелеса, коли вона прямувала на ділову зустріч.

Хейлі одягла бежевого відтінку штани Musier Paris вартістю близько $190, розкльошені від коліна, а також приталений піджак-оверсайз в клітку від Magda Butrym, який можна придбати приблизно за $1500 доларів. Але з'єднання бюджетних речей з дорогими - не головна родзинка.

Всього одна деталь: Хейлі Бібер показала, як зробити базовий образ моднимВсього одна деталь: Хейлі Бібер показала, як зробити базовий образ модним

Хейлі Бібер в новому образі (фото: скрін instagram.com/harpersbazaarukraine)

Нею стали яскраві деталі, які миттєво "нудний" діловий образ перетворили в яскравий і ефектний. Хейлі підібрала до базових речей контрастні блакитні туфлі Amina Muaddi на незвичайному каблуці і трендовий клатч Bottega Veneta їм в тон. Вийшло неймовірно стильно!

Як завжди, дівчина не забула про аксесуари, стильну укладку і макіяж. Бібер продумала всі деталі образу, викликавши в мережі справжній ажіотаж. Фото красуні облетіли всі модні портали, викликавши захоплення фанатів по всьому світу.

Раніше Хейлі Бібер вирушила на весілля друга у маленькій чорній сукні, підкресливши струнку фігуру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода Джастін Бібер красота стиль мода
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Будуть навіть заморозки: синоптики налякали прогнозом погоди на травень
Будуть навіть заморозки: синоптики налякали прогнозом погоди на травень