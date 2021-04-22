Всього одна деталь: Хейлі Бібер показала, як зробити базовий образ модним

Хейлі одягла бежевого відтінку штани Musier Paris вартістю близько $190, розкльошені від коліна, а також приталений піджак-оверсайз в клітку від Magda Butrym, який можна придбати приблизно за $1500 доларів. Але з'єднання бюджетних речей з дорогими - не головна родзинка.

Хейлі Бібер в новому образі (фото: скрін instagram.com/harpersbazaarukraine)

Нею стали яскраві деталі, які миттєво "нудний" діловий образ перетворили в яскравий і ефектний. Хейлі підібрала до базових речей контрастні блакитні туфлі Amina Muaddi на незвичайному каблуці і трендовий клатч Bottega Veneta їм в тон. Вийшло неймовірно стильно!

Як завжди, дівчина не забула про аксесуари, стильну укладку і макіяж. Бібер продумала всі деталі образу, викликавши в мережі справжній ажіотаж. Фото красуні облетіли всі модні портали, викликавши захоплення фанатів по всьому світу.