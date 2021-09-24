Одна проста деталь: стиліст показала, як поліпшити будь-який осінній образ
Яскраві вбрання на осінь (фото: instagram.com/josephineskriver)
Осінній образ зовсім не повинен бути нудно-сірим, нецікавим і похмурим, зате теплим! Комфорт і стиль легко поєднувати, а щоб виглядати яскраво, варто навчитися використовувати аксесуари.
Стиліст Соня Горчакова у своєму Instagram показала, як за допомогою однієї простої деталі розвеселити образ і зробити його яскравим і незабутнім! Ця деталь - окуляри.
Я дуже люблю окуляри, як стилістичний елемент. Вони рятують мене в ті моменти, коли я не висипаюся. Камуфлюють і декорують моє обличчя.
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Капсули на осінь: вдалі образи з окулярами
- Окуляри з незвичайною оправою в тон іншим аксесуарам.
- Окуляри в тон одягу, наприклад, нехай вони "перегукуються" з лонгслівом.
- Стильні окуляри з чорною оправою: особливо добре виглядають зі спортивним образом.
- Окуляри, які підходять до джинсових речей, освіжає образ.
- Чорні окуляри, які ідеально підходять до шкіри.
- Всі відтінки коричневого - в одних окулярах, щоб ідеально вписатися в загальний образ.
Одна деталь способона зробити образ ще крутішим (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
Раніше стиліст показала, що вже не в моді цієї осені, не купуйте такі речі.