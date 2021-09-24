ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Одна проста деталь: стиліст показала, як поліпшити будь-який осінній образ

Новость на русском →
П'ятниця 24 вересня 2021 20:03
Одна проста деталь: стиліст показала, як поліпшити будь-який осінній образ Яскраві вбрання на осінь (фото: instagram.com/josephineskriver)
Автор: Тетяна Турчанікова

Осінній образ зовсім не повинен бути нудно-сірим, нецікавим і похмурим, зате теплим! Комфорт і стиль легко поєднувати, а щоб виглядати яскраво, варто навчитися використовувати аксесуари.

Стиліст Соня Горчакова у своєму Instagram показала, як за допомогою однієї простої деталі розвеселити образ і зробити його яскравим і незабутнім! Ця деталь - окуляри.

Я дуже люблю окуляри, як стилістичний елемент. Вони рятують мене в ті моменти, коли я не висипаюся. Камуфлюють і декорують моє обличчя.

Спортивна розслабленість: стиліст показала, як носити тренч цієї осені

Капсули на осінь: вдалі образи з окулярами

  • Окуляри з незвичайною оправою в тон іншим аксесуарам.

Одна проста деталь: стиліст показала, як поліпшити будь-який осінній образ

Одна проста деталь: стиліст показала, як поліпшити будь-який осінній образ

Одна проста деталь: стиліст показала, як поліпшити будь-який осінній образ

  • Окуляри в тон одягу, наприклад, нехай вони "перегукуються" з лонгслівом.

Одна проста деталь: стиліст показала, як поліпшити будь-який осінній образ

  • Стильні окуляри з чорною оправою: особливо добре виглядають зі спортивним образом.

Одна проста деталь: стиліст показала, як поліпшити будь-який осінній образ

  • Окуляри, які підходять до джинсових речей, освіжає образ.

Одна проста деталь: стиліст показала, як поліпшити будь-який осінній образ

  • Чорні окуляри, які ідеально підходять до шкіри.

Одна проста деталь: стиліст показала, як поліпшити будь-який осінній образ

  • Всі відтінки коричневого - в одних окулярах, щоб ідеально вписатися в загальний образ.

Одна проста деталь: стиліст показала, як поліпшити будь-який осінній образ

Одна деталь способона зробити образ ще крутішим (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раніше стиліст показала, що вже не в моді цієї осені, не купуйте такі речі.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Лікар назвав два головні симптоми штаму "Дельта"
Лікар назвав два головні симптоми штаму "Дельта"